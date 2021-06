-¿Reconciliación después de las elecciones? ¿Somos tontos o qué? ¿Creen ustedes que voy a olvidar cómo determinados personajes ayudaron a que mi país caiga en las garras del comunismo? ¿Reconciliación con Mohme, Modesto Montoya, Jason Day, la Astengo, Ramiro Llona, muchos coleguitas y medios, la caviarada y gente así? ¡No! La cancha más bien ha quedado rayada y ya hemos tomado las placas, que ya salieron del clóset todos los que simpatizaban o contemporizaban con el comunismo. Aquí no cabe esa tibia actitud limeña del perdonatodo y del olvido. Ya sabemos perfectamente quiénes son nuestros enemigos. No consumamos ni veamos ni compremos nada de estos. Ni el agua ni la sal. Ojo, sin ninguna agresividad y siempre con respeto, pero con mucho repudio firme. Aquí no caben abracitos.

-No soy hipócrita: así como ninguno de ellos echó una lágrima cuando a mí me botaron de Correo o Latina, tampoco lamentaré esta purga de caviares en un canal. Bastante daño hicieron por años con su tóxica sumisión a la caviarada. Al final, son gajes del oficio, que hay que asumir sin chillidos y comunicados llorones. Me basta recordar cómo mi supuesta amiga Mariana de Althaus celebró cuando Berckemeyer y Pasquel me sacaron de columnista de EC para no tener ninguna pena por estos caviares.

-El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana está presidido nada menos que por Diego García Sayán. Sin comentarios.

-Es una pena que la Universidad del Pacífico se haya caviarizado tanto que ahora es otra PUCP II y que sus profesores más jóvenes sean unos “progres” alucinantes. Lean los twitters de Alonso Gurmendi (https://twitter.com/alonso_gd?lang=es) y Fernando Loayza (https://twitter.com/FernandoLoayza_) a favor de Castillo para que se la piensen bien antes de gastarse un montón de plata en mandar a su hijo allí y estos terminen votando por Castillo o Mendoza.