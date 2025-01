Recompensar a la PNP por su deber sabe a honorario de éxito

En lo que va de la gestión de la presidenta Dina Boluarte hemos asistido a una serie de situaciones polémicas o escandaletes, algunos con ribetes de carácter penal (muertos durante protestas sociales, caso ‘Rolexgate’, uso del ‘cofre’ presidencial, caso Mikonos y cirugía no informada al Congreso ante eventual incapacidad temporal), que de haberse dado en anteriores gobiernos, sin duda hubieran merecido la suspensión o vacancia en el cargo y más de un primer ministro censurado u obligado antes a renunciar, al asumir la responsabilidad política por el mandatario. No contentos con todo esto, ahora nos salen con el despropósito de que la Policía Nacional sea incluida como beneficiaria en el Programa de Recompensas que el Estado destina para la captura de prófugos de la justicia, tarea que le es obligatorio ejecutar a los custodios de la seguridad y el orden público, cuyo cumplimiento no debiera merecer estipendio alguno, porque sería distorsionar funciones propias del cargo.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la desesperación por tener a cualquier precio contenta a la PNP? No se trata de privados, de ciudadanos comunes y silvestres, sino de servidores públicos que reciben un sueldo del erario nacional por el trabajo que desempeñan, cualquier reconocimiento que merezcan ya se encuentra previsto por galardones honoríficos o de Orden al Mérito y hasta ascensos por acciones distinguidas.

Lo más sorprendente de la propuesta es que haya sido anunciada no solo por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que a menudo levanta polvo por declaraciones polémicas, sino también por el propio presidente de Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el número 2 en el Ejecutivo, lo que lleva a pensar que el tema va. No se explica cómo dos ministros con formación jurídica impulsan una iniciativa de ley que en sí misma constituye un INCENTIVO PERVERSO, al correrse grave riesgo de desencadenarse resultados negativos o impredecibles, en la desesperación de la policía de hacerse de la recompensa o, de simplemente no mover un dedo por buscar a nadie si no hay billete de por medio.

Además, qué desatino más grande el premiar con fondos públicos a funcionarios que por sus competencias manejan información clasificada, de naturaleza secreta y, por lo mismo, no de acceso libre, por lo sensible que es, acerca de la posible ubicación de un prófugo o de su entorno, que pueda llevarlos a este, contenido de las escuchas de sus comunicaciones y videovigilancia, autorizadas por juez, etcétera, que faciliten su trabajo de capturarlos para luego pasar por caja, lo que no corresponde en el caso de la Policía Nacional, que ya reciben un sueldo por ello.

Esperemos que el Congreso envíe al archivo este sospechoso proyecto, porque de aprobarse, sería como reconocer a la policía “Honorarios de éxito”, por cumplir su deber.