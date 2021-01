Dos factores son claves para sostener una recuperación, que además genere empleo. En primer lugar, que no haya rebrote, no al menos al estilo europeo, a pesar de que las últimas noticias no son positivas en este aspecto. Basta mencionar que el rebrote es una opción, para que todos sepamos que el confinamiento, aunque sea parcial, puede ser una realidad, como ocurre hoy en diversas ciudades europeas. Los ajustes a los toques de queda son un ejemplo. Dada esa posibilidad, los dueños de negocios no contratan como lo harían si ese escenario estuviera descartado. Pensemos en un pequeño emprendedor, que está reabriendo su negocio de venta de comida. Antes solía tener dos ayudantes que colaboraban con él. Ahora prefiere trabajar solo, pues tiene que recuperar todo lo que perdió durante el confinamiento. Un razonamiento similar se aplica a cualquier empresa. Bajar costos y recuperar lo perdido es la respuesta a la situación. Aunque muchos no lo acepten, es lo que cualquiera haría ante la incertidumbre del rebrote. El tema está claro: no podemos bajar la guardia.

En segundo lugar, el factor político. Las crisis son terrenos fértiles para propuestas populistas, que no reconocen que la economía tiene límites. Prometen gastar más sin explicar de dónde saldrá el dinero ni tampoco analizan las consecuencias no deseadas de las medidas. La incertidumbre política sí impacta sobre las decisiones de inversión y consumo.

En el campo económico debemos establecer prioridades; la tarea 1 es conservar los equilibrios macroeconómicos, lo que significa estabilidad monetaria y manejo responsable de las finanzas públicas. No olvidemos que, como consecuencia de la pandemia, 2020 cerró con un déficit fiscal cercano a 9% del PBI y una deuda pública que aumentó de 26.9% del PBI en 2019 a 35% en 2020. Entonces, tarea 1 es avanzar en la consolidación fiscal.

La tarea 2 para acelerar la reactivación es acelerar la inversión pública. La idea es que esa segunda tarea se una con la tercera, que será el enganche con la reactivación de la inversión privada, pequeña, mediana y grande. Solo así se recuperará el empleo. No olvidemos que la inversión privada representa 80% del total.

La clave está en la credibilidad y ella está en el campo político, no solo del actual gobierno de transición, sino de lo que ocurra en las siguientes semanas, a pocos meses de la contienda electoral. Tengo algunas preguntas.

Primero, ¿cómo puede ocurrir que ante una crisis como la que estamos viviendo haya tantos candidatos a la Presidencia? Segundo, ¿cómo puede ser que muchos candidatos de algún frente político, hace no mucho tiempo, hayan defendido con uñas y dientes a otro? ¿No importa lo que piensa cada frente político? Tercero, ¿todos saben qué hacer en las circunstancias actuales y cómo hacerlo? ¿Tienen alguna receta para enfrentar el difícil momento por el que pasamos? Una cosa es conseguir los votos, aunque sea prometiendo lo que no podrán hacer; otra, muy distinta, es gobernar. El resultado es una completa incertidumbre, pues el entusiasmo de los políticos por llegar a ganar no se condice con la situación en extremo difícil de la economía y el empleo.

