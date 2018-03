El último sábado, una súbita y copiosa precipitación se presentó en los distritos del este de Lima, acompañada de rayos y truenos. El hecho, como es lógico, conmovió a la población capitalina que no está –ni remotamente– habituada a este singular despliegue de luces y sonido.

¿Por qué no hay rayos en Lima ni en la costa? Para poder tener una tormenta eléctrica en la costa se necesita que se formen grandes nubes que alcancen grandes alturas. Como quiera que esas nubes alcanzan 7 u 8 mil metros de altura, la enorme pared de los Andes de más de 5 mil metros en la parte alta del valle del Rímac actúa como barrera y no deja pasar las grandes nubes que vienen de la sierra o selva. Salvo que el viento desde allá sea tan intenso a esas altitudes que algunas formaciones pasen –como el sábado último– a la costa. Si el viento no es muy fuerte, a lo sumo vemos solo lluvias ligeras que casi todos los veranos tenemos. A ello hay que agregar, además, muy singulares condiciones que puedan producir la inestabilidad que los rayos requieren.

Solo si el mar se calienta y evapora habrá suficiente humedad para enormes nubes y producir rayos en la costa. Eso es lo que sucede entre Lambayeque y Tumbes durante un fenómeno El Niño.