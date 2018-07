Ratas, chanchos y mucha pus

Todos sabíamos, unos más que otros, que muchos jueces decidían por la coima. Todos sabíamos –entre resignados y combativos– que así era la nuez. Cualquier abogado te lo decía. Querías gritarlo a los cuatro vientos, pero no había prueba; podías irte a Canadá. De allí la trascendencia del destape de IDL-Reporteros y Panorama. Es lo que faltaba para aprehender a las ratas disfrazadas de juececillos. Mejor aún, la oportunidad de reformar con pantalones el sistema de justicia; devolvernos esa judicatura secuestrada por la peste bubónica de los verdecitos.

La repulsión colectiva se agigantó con la incapacidad estatal para quitarse la mugre. No puede ser que Hinostroza se haya ido de una sala para otra; eso es como rebajar la pena o absolver a un violador de menores. Experto en parodiar al viejo árbitro Salardi, Duberlí apuntó el ventilador al Congreso.

Y allí los audios cayeron peor que comida podrida. Cuánto se ha extrañado por estos días a ese keikismo ágil e implacable como con la vacancia. Ahí sí, plazos severos. De Lava Jato al Pleno y de ahí al paredón. Pero esta vez la señora K y la fuerza uno enmudecieron. Becerril hizo el dirty work, pero el descrédito ya les había dejado la cara sucia. Mandaron a dormir el artículo que pudo sacar a los corruptos del CNM. Moralina con PPK, complicidad con K. Peor que chanchos.

No creo que eso pase con la Comisión de Notables, aunque haya sido una selección sin equilibrio. Viendo los nombres, adviertes un sesgo. Habrá una mitad que les lanzará piedras y les gritará: ¡caviares!

Todo esto me ha hecho recordar a los ‘vladivideos’. Por entonces, soñamos con refundar el país y miren lo que pasó. Vizcarra me recordó a Paniagua; reflejos rápidos con Heresi, pero me temo que ni así. Habrá apresados, sí, pero aquí la pus no se pierde, se transforma.