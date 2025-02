Rafaelito quiere ser presidente…

Rafaelito Belaunde Llosa de Cateriano se picó feo por una reciente columna mía y me eructó una absurda bajeza, así que a cantarle más verdades nucleares, de esas que lo irritan. Rafaelito, todos sabemos que solamente eres un intento de creación política y un títere de Pedro Cateriano, ese sumiso exministro humalista (el “luz verde” de Nadine) y abortado premier vizcarrista, del que hasta ahora no se sabe si es un vargallosista que se cree caviar o un caviar que se cree vargallosista. Rafaelito, todos sabemos que si te apellidases Pérez nadie te daría una línea en los medios ni podrías alucinar de que te van a elegir presidente. Rafaelito, hablas como si fueras una lumbrera cuando, de acuerdo a tu hoja de vida, no pasaste de bachiller de Economía en la U. de Lima (ver https://www.elperuano.pe/noticia/99664-conoce-el-perfil-de-rafael-belaunde-llosa). Rafaelito, te vendes como un tigre en asuntos públicos cuando no desempeñaste más que carguitos de segundo nivel en el Estado (“Director de Promoción y Coordinación Territorial” de la Defensoría del Pueblo y “gerente de campo” en Cofopri). Rafaelito, llegaste a ser tan brevemente ministro de Energía y Minas (¡19 días!) solo porque tu mentor Pedro Cateriano ocupó un ratito el premierato antes que el Congreso le negase la confianza.

Rafaelito, tu padre y tocayo te ha dejado la valla electoral familiar muy baja como candidato presidencial (Rafael Belaunde Aubry sacó unos míseros 17,301 votos o 0.12% en las elecciones de 2011), pero no estés tan seguro de que tú obtendrás mucho más en las que vienen este 2026. Rafaelito, te pintas como el gran empresario, pero no eres más que un promotor inmobiliario del montón desde Ferymar SAC que gerencias y eres o eras apoderado de una minera pequeña (Argento) donde el dueño es o era tu padre. Rafaelito, debes asumir que de tu abuelo FBT (un inútil sideral, pero un gran animal político) solo has sacado las cejas y el apellido. Rafaelito, solamente eres un blanquito falso valor inflado.

