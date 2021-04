Como es obvio, ambos candidatos ofrecen al pueblo mejorar su condición. Asumiendo que los dos son sinceros, la pregunta es quién está en capacidad de hacerlo: Castillo ofrece repartir lo que hay ahora (que no es mucho); pero lo que hay se termina y no tiene ninguna propuesta para generar nuevos recursos ni crear mayor riqueza para seguir repartiendo. Ya la reacción de los mercados ante su triunfo en primera vuelta es muestra de lo que espera al Perú en un eventual gobierno suyo: el retiro de la inversión privada, generadora de producción, empleo e ingresos. Por otro lado, el experimento del Estado empresario ya lo tuvimos y para quien quiera un recuerdo más cercano allí está la inconclusa, inútil y costosísima refinería de Talara. Y, por si fuera poco, ya nos advirtieron que no respetarán la democracia. Si Venezuela estuviera bien, no hubieran migrado buscando algo mejor.

Keiko Fujimori sabe que para repartir es necesario crear valor. Sabe que el Estado, que no ha podido siquiera cumplir con su rol fundamental de comprar vacunas y ponerlas, no es un buen administrador de empresas ni tiene los recursos para invertir en energía, minería, agricultura, industria y servicios. Sabe que esa tarea le corresponde al privado quien, no solo debe crear riqueza y empleo, sino también pagar impuestos. Y es a partir de allí que se puede brindar a la población mejores atenciones de salud y una mejor educación, convocando para ello a profesionales capaces de todos los frentes políticos. El fujimorismo tendrá que abrir puertas y buscar alianzas, no solo porque las necesitan para ganar, sino para gobernar. Keiko Fujimori, al enfrentar a Kuczynski, se quitó a sí misma y al Perú la oportunidad para mejorar el país. Esta deuda la tiene con los peruanos y con ella misma. Y esta vez parece dispuesta a asumirla y cumplir.