Quero no aprende

Termina una semana triste para la educación peruana, los alumnos y los padres de familia. Han sido cinco días en los cuales el Gobierno impidió a los escolares ir a sus colegios bajo la excusa de APEC, conminándolos muy alegremente a seguir los cursos escolares desde casa, a través de sus dispositivos.

Una disposición absurda que, por lo demás, parte de la premisa –errada por completo, irreal– de que cualquiera se puede conectar por largas horas a Internet y seguir las clases de cada día. Como si la así llamada ‘virtualidad’ en las jornadas escolares durante los años de la pandemia no hubieran demostrado que en nuestro país fue un absoluto fracaso para los aprendizajes.

El impacto de esa modalidad, recordemos, dejó una huella terrible en la educación de niños y adolescentes (no solo en nuestro país, aunque pocos la sufrieron tanto como el Perú). Según los expertos se experimentó un retroceso de 3 años en los aprendizajes a nivel nacional además de que más de 120 mil alumnos se vieron obligados a interrumpir sus estudios por no contar ni con una infraestructura adecuada de comunicaciones, en determinadas zonas, ni con el equipamiento mínimo en casa.

Y viene a colación la historia, porque este Gobierno pareciera no haber registrado nada de esa experiencia, como ha señalado Sandro Marcone, columnista de Perú21 y voz autorizada en temas de educación y tecnología.

“Es muy extraño que, habiendo pasado ya cuatro años de la pandemia, ante una presunta emergencia, la respuesta sea la misma: videoconferencia. Ya sabemos con los resultados de las pruebas del propio Minedu, y por investigaciones privadas, que la videoconferencia no funcionó. Fue un problema serio para los aprendizajes”.

“Tuvo razón de ser –añadió Marcone– en el contexto del coronavirus, sí, y cumplió un rol, pero a estas alturas, cuando el Minedu hable de educación virtual, tiene que ser algo más elaborado, más completo, más sistémico, donde no solo haya videoconferencia, sino también un plan para aquellos que no tienen la posibilidad de estar conectados. Por otro lado, estas situaciones deberían estar muy bien tipificadas, tener protocolos. El cierre o no de las instituciones educativas no es algo que se deba definir por norma taxativamente, tiene que consultarse con la comunidad educativa”.

Un punto de vista que se suma a cuestionamientos similares provenientes de diversos sectores y organizaciones especializadas, debido a las obvias dificultades de conectividad que tienen innumerables escolares peruanos. El único que no termina de entenderlo es Morgan Quero, el ministro de Educación. Cero en criterio.

