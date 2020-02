Para que una empresa compita con éxito, debe contar con tecnología. Hoy existen modernas plataformas que simplifican las operaciones y mejoran la experiencia, que pueden aplicarse en cualquier industria. Tenerlas no es una opción, es una obligación. Esto implica, en la mayoría de casos, adquirir sistemas del extranjero porque Perú no es proveedor de tecnología al nivel de súper potencias. Sería genial que lo fuéramos y a eso deberíamos aspirar.

Aquí es donde las empresas nacionales enfrentan un tremendo dilema. Necesitan tecnología para no estar en desventaja. Pero a la vez, comprar esa tecnología les resta competitividad. ¿Suena ilógico? Lo es, pero así lo manda la legislación tributaria. Todo servicio digital o uso de plataformas virtuales prestadas a través de Internet por un proveedor del exterior, paga 30% de impuesto. En pocas palabras, las empresas asumen el costo de la tecnología (que es elevado) y un sobrecosto tributario. Es un callejón sin salida, porque los sistemas no pueden adquirirse de un proveedor local. Tomemos el caso del turismo. Un hotel, sea una gran cadena o un pintoresco albergue local, tiene que estar en Booking. Resulta que a la comisión que cobra la plataforma, debe añadirle el 30% de impuesto. Y esto se repite con cada sistema que se contrate. Difícil competir así con las cadenas hoteleras internacionales que operan en Perú, que a diferencia de las locales, no pagan ese sobrecosto.

En vista de que toda industria requiere tecnología, no hay sector productivo que se salve de cargar esta mochila. Invocamos a la Sunat y al MEF a que revisen y actualicen esta legislación que, aunque suene duro decirlo, es una metida de cabeza a la competitividad de las empresas peruanas.