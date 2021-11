Si no hubiera sido por la fiesta de Halloween, Mirtha Vásquez no habría podido sacar al ministro Luis Barranzuela. Así que lo más probable es que el ministro de Defensa, Walter Ayala, continúe aferrado al cargo, ya que al presidente Pedro Castillo no le preocupa la crisis que ha generado con su grosera manipulación de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Si ni siquiera ha podido hacer prevalecer el peso de su alto cargo en el Ejecutivo para disponer el inmediato despido del secretario presidencial, Bruno Pacheco, uno los actores centrales en el conflicto con las FF.AA. y quien −emulando a Vladimiro Montesinos− medra en las sombras del poder sin ponerse límite alguno. La premier tampoco ha logrado apartar al cuestionado jefe de Essalud, Mario Carhuapoma, que cuenta hasta con denuncia penal en su contra por una serie de irregularidades.

Con su llegada a la jefatura del Gabinete, parecía que Vásquez marcaría una diferencia clara con la gestión de su predecesor, Guido Bellido. Hasta ahora, sin embargo, solo las formas la han diferenciado porque, en efecto, tiene un talante más democrático y de mayor apertura que su matonesco antecesor, pero arrastra los mismos rasgos de empequeñecerse y tratar de hacerse invisible cuando la coyuntura se recalienta, los conflictos se extienden y no se canalizan las soluciones.

A Bellido no solo le fue imposible expeler a Iber Maraví del gabinete luego de habérselo exigido públicamente, sino que este incluso se dio el lujo de ningunearlo, con la anuencia presidencial, desde luego. Y Ayala está haciendo lo mismo con ella, pues ayer dijo que el mandatario le había pedido que siga trabajando, pese que un día antes la titular de la PCM había garantizado que en “las próximas horas” se tomarían decisiones.

El modelo, pues, se repite. Una premier que da la cara mientras que, detrás de esa fachada, desde las sombras de la Plaza Mayor o del Jirón Sarratea, maquinan los operadores de un presidente tan extraviado en su propia demagogia que −mientras su gabinete se tambalea− lanza el bufonesco anuncio de que pondrá a la venta un pequeño avión como gran aporte para solucionar las graves carencias que hoy enfrenta la educación en el Perú.