El Perú viene transitando entre la risa y la lágrima. Risa por el caricaturesco actuar de los exlegisladores que niegan la realidad. Lágrima por la misma razón, pues si antes no estuvieron a la altura para gobernar, ahora demuestran carecer de la prudencia y el tino necesario para una transición ordenada. La crisis siempre estuvo en el Congreso y lo sigue estando.

Piensen nomás en Olaechea y Bartra exigiendo un adelanto de elecciones generales, como si no hubiesen sido ellos mismos, a través de la Comisión de Constitución, presidida por Bartra, la que archivó esa propuesta menos de una semana atrás. Triste espectáculo con la Comisión de Venecia incluida. Fueron ellos los que se negaron a la que era una idea sensata, para –ahora que están en offside– afirmar que es inevitable adelantar las elecciones presidenciales. ¿Alguna vez deciden sin pensar solo en ellos?

Entendámoslo: estamos en esta situación debido a la angurria del fujiaprismo legislativo. Pudimos tener una salida ordenada, con elecciones adelantadas para todos, pero ellos lo boicotearon. Se opusieron a lo que la amplia mayoría de la gente pedía, no porque defendían la ley o la institucionalidad, sino para no perder su reducto de poder desde donde puedan evitar que la información de la corrupción se conozca y, así, detener cualquier avance de la justicia. Ese es el asunto de fondo.

Ahora el adelanto de elecciones presidenciales no es posible, pues el Congreso está disuelto y Vizcarra no tiene ante quién renunciar. Aun más grave, el adelanto de elecciones requiere una reforma constitucional y no hay un Pleno que la pueda hacer. Estos no son asuntos menores. ¿Ahora entienden por qué varios estábamos de acuerdo con la propuesta de adelanto de elecciones presentada por Vizcarra?