-Hoy más que nunca se debe exigir que salga de su secretismo ese Acuerdo de Colaboración Eficaz que los fiscales firmaron con Odebrecht. La ciudadanía tiene todo el derecho de enterarse lo que fue pactado entre estos abusivos y los corruptos. ¿Total, ya para qué mantenerlo oculto si Odebrecht ya saboteó todo lo acordado?

-Eso que alguien incluso mayor que el mandatario estadounidense Joe Biden postule a la Presidencia del Perú es un sinsentido. Tanto Alberto Fujimori como mi apreciado Hernando de Soto deberían desistir de ese propósito, porque Cronos es implacable. Ya lo vimos con PPK, que no tenía ni 80 años cuando ganó, pero que pronto se mostró que estaba decrépito para el cargo.

-Patricia Donayre resume lo peor de la política nacional en cuanto a oportunismo político y falta de principios, pues vistió las camisetas fimista, toledista, acciopopulista, ppkausa y fujimorista, para terminar de ministra vizcarrista. Donayre ha ratificado ese último vizcarrismo, afiliándose en estos días a Perú Primero, el partido del ‘lagarto’. Esa Donayre más que lagarta es una camaleona, tal como Anel Townsend y Gino Costa.

-Según EC, los cambios de bancada rozan los 90 efectuados. ¡En qué mala hora el anterior TC dominado por la izquierda rechazó la ley antitránsfuga! ¡Cuánta descomposición congresal se hubiera evitado!

-Hubiera escogido a un latino como Marco Rubio de vicepresidente de haber estado en el lugar de Trump. Hoy por hoy, los hispanos son el segmento más importante de votación entre las minorías. O tal vez un negro (Tim Scott) o una mujer (Nikki Haley) en todo caso. Un anglo típico como Vance solo refuerza a Trump entre su votante redneck y conservador, algo que no necesitaba. Pero de hecho servirá más que el inodoro Mike Pence, ese vicepresidente de Trump que prácticamente no existió. Los que deben estar preocupados son los ucranianos, pues Vance no cree que EE.UU. deba apoyarles. Tampoco es atlancista (OTAN), lo que no es bueno para Europa.

