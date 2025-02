Que respondan esos congresistas impresentables

Ni la tragedia vivida en Trujillo va a conmover a los impresentables que hoy tenemos en el Congreso —ni, por supuesto, al gobierno de Dina Boluarte— que una vez más nos muestran que estuvieron más preocupados en promover leyes para reducir al mínimo la labor de fiscalización de las municipalidades en temas de licencias y supervisiones de seguridad y Defensa Civil.

No es gratuito que hayan pretendido desde el Congreso impulsar un proyecto de ley para otorgar autorizaciones municipales “indeterminadas” y que ya no se haga el control bianual que está establecido actualmente. Querían modificar estos plazos, buscando reducir esos costos que implican que una empresa invierta en seguridad, mantenimiento y planes de prevención ante contingencias, como las vividas este fin de semana, que han enlutado a varias familias y dejado decenas de heridos. Todo por la negligencia de los propietarios del Real Plaza y por supuesto de las autoridades locales que no cumplieron su trabajo de fiscalización y control de la seguridad de estos ambientes de concurrencia masiva.

Ahora los políticos en el poder se quejan de la crítica, tienen el descaro de argumentar que no se haga uso político de una tragedia, cuando han sido ellos los que han promovido una ley que ha permitido la reapertura inmediata del mismo Real Plaza de Trujillo y sospecho que eso los ha empoderado en la empresa para que se atrevan a denunciar a los fiscalizadores de la municipalidad, que solo cumplían su función. Con autoridad profesional, puedo afirmar que los reportes que emite fiscalización de la municipalidad sirven de insumos para mejorar el diseño de los Planes de Contingencia para la atención de riesgos y desastres, ayuda a la prevención.

Mientras que en el Congreso corría el lobby para estirar la vigencia de los certificados de Defensa Civil, sumado a la Ley ‘Nano Guerra’, aprobada post mortem con 86 votos, permitieron este atropello contra la labor de fiscalización que tienen los municipios y miren el resultado. Por eso es chocante oír a los congresistas rasgarse las vestiduras cuando se les cuestiona, porque además ellos están obligados a rendir cuentas de sus actos y decisiones,.

La corrupción tiene consecuencias no solo en los forados que deja en el presupuesto público, sino que la corrupción también mata y por eso es una obligación cuestionar a las autoridades.



