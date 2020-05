La mayoría responderá nada, es lo mismo de siempre. La diferencia es que ahora estamos ante una pandemia nunca antes vista y todos debemos sumar. ¿Se imaginan lo que cuesta que un ministro/a vaya a explicar durante horas determinado tema para que no sea escuchado/a? Ese tiempo lo deberían usar en afinar y mejorar las medidas para enfrentar el COVID- 19.

Pero eso no es todo, sino que el Congreso se ha convertido en un foco infeccioso de populismo. Priorizan medidas para el aplauso de la población sin tomar en cuenta ninguna de las implicancias posteriores de lo que proponen y convierten en ley.

Si no me cree entre a la web del Congreso y vea los análisis costo/beneficio. O no aparecen o, si lo están, solo ponen los beneficios y no los costos. Como si fuera gratis. Optan por el corto plazo. Necesitan ver su propia carrera política, pues no están en la foto y necesitan aparecer.

Cualquier lector pensará que escribo así porque no me importa el resto o cualquier argumento similar. Falso. El COVID-19 va a pasar; miren España, Francia y Alemania, países en los que está pasando y están regresando poco a poco a la normalidad.

Es en ese momento cuando se ven los efectos de las medidas populistas que en un principio parecían fantásticas para la población.

¿Controles de precios, por ejemplo? Quisiera que algún congresista me comente cuándo funcionó en algún país del mundo; también desearía que alguno me explique el efecto del retiro del 25% de los fondos de AFP sobre la tasa de interés. También quisiera saber cómo se pueden eliminar los peajes, por muy bien que suene, si hay un contrato de por medio.

Las concesionarias no van a perder pues el Perú será enjuiciado en los tribunales internacionales. Tendremos que pagar una fortuna que saldrá de nuestros impuestos. ¿No era más fácil sentarse y conversar, es decir, hacer política? En la misma línea deseo que me expliquen cómo se puede, a través de una ley, combatir la especulación.

¿Y la inmunidad parlamentaria de la que tanto hablaron todos los que hoy son congresistas cuando fueron candidatos? ¿En qué quedó? ¿Se olvidaron?

¿Por qué el Congreso no debate las reformas en salud y educación, que ahora más que nunca, hemos visto que no funcionan? No entiendo.

Creerán que exagero. El tiempo será el juez. Cuando esto pase, veremos los costos y tendremos que asumirlos todos. De eso no hay duda.

Ojo que no defiendo al Ejecutivo. La lentitud de todas las ideas que implementa es alarmante. Hoy, lentitud es igual a fracaso. El hambre no puede esperar. La simplificación de los procesos es clave.

El populismo suele aparecer en momentos de crisis. Aparecen aquellos que dicen estar con el pueblo. Y los malos somos aquellos que tratamos de poner cabeza fría. Creerán que no me importan aquellos que no tienen dinero hoy. Falso.

El gobierno tiene que apurar sus procedimientos para que los bonos lleguen a todos los que lo necesitan y que Reactiva Perú funcione de una vez por todas y los créditos lleguen a medianas y pequeñas empresas. Sin eso no habrá reactivación.