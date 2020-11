El discurso de Sagasti me pareció alentador. Muy conciliador y realista de lo que puede lograr en el poco tiempo que estará en el cargo. Consciente de que lidera un gobierno de transición surgido de emergencia luego de que Merino, Gato fiero y su pandilla fallaran en su intento de capturar ilegítimamente el poder. Sagasti entiende que no ha sido electo por voto popular, así que fue atinado al resaltar con claridad que no será un gobierno partidista, sino uno plural. Por eso haría bien en no incluir a nadie del Partido Morado en su gabinete para no dejar dudas de que eso será así.

Ha sido clave que Sagasti señale que su primer desafío inmediato es asegurar que las elecciones generales ya convocadas para el mes de abril, se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Con tan pocos meses por delante, será ahí donde la ciudadanía podrá expresar con claridad el camino que debemos seguir luego de esta crisis innecesariamente creada por un puñado de impresentables.

El discurso también recordó lo importante que fue impedir la captura del poder por los vacadores, quienes ya estaban enfilando contra la autonomía de la Sunedu, la Procuraduría General del Estado y el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Ahora, aunque las amenazas se mantendrán, al menos los ataques no serán acompañados con el silencio cómplice de Palacio de Gobierno.

Pero, de todo, luego de estos días, la lección que no puede pasar desapercibida es que la democracia está viva y que esta no se termina con el voto. La democracia se encuentra en constante movimiento, buscando sus propias soluciones. Los políticos que luego de ganar una elección creen tener carta blanca siempre terminan mal. Si lo dudan, miren a todos los dinosaurios que están por desaparecer por tratar al país como su patio trasero. Y, no, no me refiero a la edad. Sagasti demuestra que a los 76 se puede seguir siendo joven.