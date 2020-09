Vicente Zeballos es el representante del Perú ante la OEA. A pesar de sus títulos y experiencia como congresista, el ex primer ministro no ha carecido de críticas. Dejando las preferencias de lado, Zeballos ya está instalado en Washington D.C. Entonces, ¿cuál es su misión en la capital estadounidense?

La crisis venezolana sigue siendo una prioridad indispensable para la OEA. El régimen de Maduro logra manifestar todo lo contrario a los principios de dicha organización, como la democracia. El Perú ha sido un líder en este asunto, estableciendo el Grupo de Lima durante el gobierno de PPK. Sin embargo, a casi dos años de la prometedora juramentación del presidente encargado Guaidó, la dictadura sigue viva. Esperemos que Zeballos tenga como prioridad absoluta no permitir que Venezuela siga el ejemplo de Cuba (país que lleva décadas suspendido de la OEA por no ser democrático). En un mundo donde la democracia no está asegurada, el Perú no puede olvidarse a qué bando pertenece.

Además, la OEA busca consolidar la cooperación en temas como la seguridad y el desarrollo económico y social. América no es solo un foco de infecciones del COVID, sino también alberga algunas de las economías más golpeadas por la crisis económica. Este problema requiere un esfuerzo en conjunto de las naciones americanas. Robert O’Brien, asesor de seguridad nacional de Trump, recientemente anunció que EE.UU. busca presentar una estrategia para fortalecer los lazos con Latinoamérica más allá de la migración y de Venezuela.

Considerando el periodo presidencial, no sería sorprendente que Zeballos esté en Washington solo unos meses. Sin embargo, en la OEA hay mucho que hacer. Quizás esto lo inspire a convencer a sus críticos.