Martín Vizcarra puede participar del pleno en el que se debatirá y votará su vacancia, pero no está obligado. Tampoco es necesario que su abogado vaya. El presidente puede enviar a un representante o no. Nada exige que alguno de ellos esté presente para que el Congreso vea la vacancia. Vizcarra puede hacer lo que le venga en gana. Entonces, ¿qué debería hacer?

La vacancia es una maniobra torpe que le está costando más al Congreso que al gobierno. Además de tener sabor a golpe, es rechazada por 8 de cada 10 peruanos. Ni existen razones legales para impulsarla ni el contexto político para forzarla. Se ve como el manotazo de un puñado de bandidos ansiosos de llegar al poder como sea, lo que ha generado que bancadas que votaron a favor de admitir la moción de vacancia reculen, como APP.

A ojo de buen cubero, al momento de escribir esta columna, entre los acuñistas, Fuerza Popular, los morados, Somos Perú, el FA y los renegados de AP, unos 65 de los 130 votos posibles serían contra la vacancia, con lo que no habría manera de alcanzar los 87 votos que la Constitución exige para derrocar a Vizcarra. Pero esto puede cambiar rápidamente con alguna emboscada que seguramente la dupla Merino-Alarcón cocinan. No me sorprendería que aparezcan nuevos audios. No es casualidad que Alarcón tuviese una “sesión reservada” de último minuto con Carmen Roca.

Entonces, ¿qué debe hacer Vizcarra? Estratégicamente, apostar por una salida intermedia: ir al Congreso, tomar la palabra, decir lo que tenga que decir, e irse, sin prestarse al maleteo gratuito de legisladores bravucones. No ir activa la posibilidad de que algunas bancadas se sienten desatendidas y, como no hay lonche gratis, capturados por la irracionalidad, cambien su voto. Pero, además, es la acción correcta hacia la población. Esta es la consecuencia de que Vizcarra no tenga una bancada propia: un gobierno sin fuerza legislativa siempre está al filo de la guillotina.