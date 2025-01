PUWGRP: “Pontificia Universidad Woke Gay Roja del Perú”

Esta polémica sobre esta parodia gay o trans de la Virgen María en la PUCP nos recuerda que desde hace mucho tiempo se han dado discusiones similares sobre hasta qué punto la libertad de expresión y el arte pueden colisionar con la religión (acuérdense del debate sobre “Jesucristo Superstar” en los 70). En principio, vivimos en una sociedad laica, la libertad de expresión debe ser absoluta (que ya no lo es ahora por culpa de la izquierda, como explicaré más adelante) y como liberal confeso tengo que aceptar toda forma artística, por más aberrante que me parezca.

Pero caben algunas atingencias: 1) Es bastante desatinado estrenar una obra así en una universidad que no solo es “Católica” sino, más allá todavía, es hasta “Pontificia”, donde su Gran Canciller es el obispo de Lima. Hay que ser muy cretino para autorizar o actuar una obra así en ese ámbito. Es cómo que, salvando las distancias, que en el colegio judío limeño León Pinelo se escenifique el Mein Kampf de Hitler o en una mezquita se elogie al santo Santiago Matamoros... ¡No era el sitio para nada! Están como esa cómica española ‘Lalachús’ a la que se le ocurrió en el Año Nuevo de la TV estatal española sacar un Corazón de Jesús con una vaca de dibujos animados en el lugar de Cristo. Ese “chiste” que lo haga en un teatro o una función privada, pero no en la televisión de todos los contribuyentes (un católico español que paga impuestos no tiene por qué ser ofendido) y encima en un programa familiar, en un programa que es para la alegría de todos los públicos. 2) Los que precisamente son los campeones de la censura son los izquierdistas woke, porque ahora ya nada se puede decir que no sea “políticamente correcto” o que pueda ofender a alguien. ¡Hagan una obra similar sobre gays, trans o negros y ya verán el escándalo que armarían los zurdos! No vengan estos a llorar ahora. 3) A primera vista la obra en cuestión parece cualquier mierda antes que arte y 4) ¡Me encanta que vapuleen a los rojos!