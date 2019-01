Por las puras “En FP no pueden aceptar la realidad: ya no son mayoría absoluta. Hoy, con 56 integrantes, no llegan a tener los votos para, por sí solos, atropellar”.

Por este hecho, Fuerza Popular decidió abandonar el hemiciclo del Parlamento. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC) Por las puras. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC)