Punto de inflexión

Este jueves, el Pleno del Congreso debatirá el informe que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años del suspendido juez supremo César Hinostroza, a quien la Fiscalía le imputa ser “el gran jefe”, el cabecilla de la red de tráfico de influencias que se enquistó en el más alto nivel del sistema de justicia del Perú. Pero, a pesar de la drástica sanción, se ha cuestionado a los legisladores, sobre todo a los de Fuerza Popular (FP), haber blindado al magistrado porque no se le atribuyó el delito de organización criminal, como originalmente propuso el legislador Oracio Pacori (NP). ¿Por qué es tan importante esto?

El informe de la fiscal Sandra Castro indica que los miembros de la organización criminal, a la que se conoce como Los Cuellos Blancos del Puerto, respondían a Hinostroza. Entre los integrantes estaban, según el Ministerio Público, algunos de los removidos ex consejeros (Aguila, Noguera, Gutiérrez, Velásquez y Marcelo), los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, jueces como Ángel Romero y Martín Hurtado, y el detenido ex presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. Además, se incluía al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El problema con no imputar organización criminal a César Hinostroza es que con ello se cae la tesis fiscal: si Hinostroza no es cabecilla de ninguna red, entonces no hay red; y al no haber red, lo que hizo cada uno de Los Cuellos Blancos sería considerado delito aislado cuando, según los audios de la vergüenza, no lo fue. Además, con esto se pierde la oportunidad de incluir a más operadores –y seguro hubo más– como integrantes de la organización.

De aprobarse en el Pleno el informe tal cual como lo elevó la Comisión Permanente, el Parlamento podría usar su poder político para limitar a la justicia. Y es que, como lo señala el artículo 100 de la Constitución, la Fiscalía no puede exceder ni reducir los términos de la acusación. Es decir, los fiscales no podrán investigar a Hinostroza por organización criminal. El argumento de los fujimoristas, siguiendo lo dicho por su lideresa Keiko Fujimori, es que la investigación de Pacori en este extremo “es débil”. Sin embargo, pudieron mejorar la acusación en la subcomisión y en la Permanente. ¿Por qué no lo hicieron? Veremos si de verdad quieren luchar contra la corrupción o si solo tienen un mensaje de la boca para afuera. Lo veremos este jueves.