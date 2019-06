Puertas cerradas

La imagen del presidente Martín Vizcarra flanqueado por su ministro del Interior anunciando la exigencia de visa para los venezolanos frente al avión que deporta delincuentes de esa nacionalidad, estamos seguros, le subirá puntos en la próxima encuesta, pero pone en evidencia que buscan excusas para tapar la ineficiencia de la lucha contra la inseguridad diaria en el Perú.

Sí, hay venezolanos ladrones; sí, hay venezolanos indeseables, pero no es menos cierto que el porcentaje de peruanos que delinquen diariamente, matan mujeres, violan, asaltan bancos, asesinan por un celular, es mucho mayor y más antiguo que la ola migratoria que invade el país por razones humanitarias.

Escuchaba a una youtuber venezolana quejarse de sus compatriotas por dejarlos mal. Hablaba de aquellos que viven victimizándose de su condición de expatriados. Pero también decía que hacía esfuerzos de reflexión para entender esas reacciones biliares de muchos. Y es cierto. ¿Acaso los peruanos no nos avergonzábamos cuando nos conocían en otras latitudes como los rateros sudacas?

Hasta que un día comenzó a cambiar y transformamos nuestra presencia y nuestra identidad con la gastronomía. No olvidemos que la mayoría de venezolanos que están en el Perú están escapando del hambre, la miseria, la dictadura. No olvidemos que tienen cientos de presos políticos y que la desesperación los empuja a escapar con una mano adelante y la otra atrás.

No seamos facilistas, señor presidente, y no busque cohesión a su alrededor con actitudes que invitan a la discriminación. Esté a la altura de un estadista, no de un populista. No olvide que hay muchos Cerrones que pretenden llegar al poder en el Perú admirando a Maduro, el culpable de las miserias venezolanas.