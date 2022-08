- Dos aspectos de los cuales se está hablando muy poco para explicar la aprobación de Pedro Castillo en provincias son el control de la estratégicas prefecturas y subprefecturas por gente afín a Perú Libre (fina cortesía del exministro del Interior Avelino Guillen, que firmó la mayoría de esos nombramientos) y el reparto de publicidad estatal a los medios del interior (especialmente las radios), reordenado por este gobierno para que ese dinero fluya más a provincias. Sería interesante que algún medio capitalino hiciese una investigación al respecto. Sospecho que por allí se está manipulando mucha información para levantar a Castillo, sobre todo en la sierra y en el área rural. Acuérdense de que ahora el Estado puede contratar directamente publicidad hasta por 9 UIT (S/. 41,400), lo que es un platal para una radio provinciana.

- Los memoriosos nos acordamos de que el exministro de Economía Pedro Francke fue uno de los principales asesores congresales del finado Javier “acciones de inversión” Diez Canseco y cómo este último caballero encabezó una comisión congresal contra la corrupción fujimorista que degeneró en una persecución política y un martirio judicial casi eterno para mucha gente inocente que había servido honestamente al Estado (no todos los que trabajaron para el gobierno de Fujimori fueron delincuentes. Si no, pregúnteles eso a los excolaboradores fujimoristas Diego García Sayán, Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodrich). Así que ahora la vida le está devolviendo a Francke (cual karma) la misma medicina que los suyos y él aplicaron otrora a otros, pues tanto la ex premier Mirtha Vásquez y su persona tendrán ahora que responder por qué firmaron un anticonstitucional (el Consejo Fiscal se lo advirtió) e irresponsable (liberaron requisitos como para un festín de fondos públicos) Decreto de Urgencia para “agilizar obras” que terminó favoreciendo negociados del clan chotano como el destapado en Anguía.