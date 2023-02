Era un despropósito este proyecto de ir a unas “elecciones complementarias” para elegir un presidente y un Congreso que estarían en funciones en el periodo 2024-26. Y es otro despropósito, todavía mayor, esta necedad de la izquierda de condicionar su apoyo a un adelanto solo si este está acompañado de una consulta para una Asamblea Constituyente. Me deja perplejo cómo estos zurdos no pueden entender que no existe un proceso constituyente en nuestro orden constitucional, además que lo peor que nos podría suceder es entrar a una constituyente que abriría una caja de Pandora y terminaría cargándose el insustituible capítulo económico.

Y así también de atónito me deja que cómo una encuesta de tan dudoso rigor metodológico –y político–, como esta hecha vía celular por la ONG rojimia IEP, y publicada por un tipo tan imparcial como Mohme, puede ser invocada por muchos coleguitas y opinólogos como si fuera la santa palabra. Antes de ayer, por ejemplo, dos columnistas de EC (Rodrigo Cruz y Rubén Vargas) se basaban en ella (de Tanaka me lo explico porque trabaja en el IEP y de AAR porque ahora es empleado de Mohme). Y como ellos, muchos más. ¿Son tan ingenuos quienes invocan a esa encuesta o se hacen? Si bien es cierto que, a estas alturas, tanto Boluarte como el Congreso son insostenibles por impopulares y se deben adelantar las elecciones, todo lo sucedido refuerza una vez más que somos un “país” muy primitivo, capturado por la ignorancia.

En puridad, la Constitución vigente establece claramente que los congresistas son elegidos por cinco años y que vicepresidente completa el periodo del presidente. Debería primar el ordenamiento constitucional y no las turbas. Pero somos un “país” de salvajes manipulables y de opinólogos demagogos que le siguen el juego a la izquierda y a la turba. Y como no me pueden defraudar, seguramente el “electarado” pondrá en segunda vuelta a tipos como Antauro o Bellido (Mendoza ya está evaporada).