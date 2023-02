-Aplaudo la franqueza de César Romero, el redactor judicial de La República, cuando tuiteó hace muy poco que los jueces le temían a la ONG IDL y por eso a Cirilo Jara le dieron solo comparecencia y prisión a la otra. El IDL manda en PJ, MP, DP y varios medios (con la Ospina eran casi dueños de América y Canal N. Todavía Jaime Chincha es su servidor, tal como Mavila antes). La derecha debería tener su IDL.

-Amnistía Internacional hace décadas que no es lo que era. Tuvo su momento de gloria cuando se enfrentaba imparcialmente a Fidel y Videla o cuando apoyaba a los disidentes de la URSS. Ha degenerado y hoy no es más que una ONG activista roja más, con mucha credibilidad perdida. No sobreestimemos su importancia ahora que critican a Perú. Es casi como ese fantasmal WOLA de la gringa roja Jo Marie Burt que tanto levanta Mohme.

-¿Quién le paga estos viajecitos a Mocha García Naranjo, Anahí Durand, Margot Palacios y otros rojos que vienen a hacer propaganda castillista a Europa. ¿Su amiga la hispanoperuana Laura Arroyo, dirigente intermedia del ultraizquierdista partido Podemos? Mocha como si nada le habrá pedido que le alquile un Maserati en Madrid.

-Por allí pulula un coleguita, al que se le apodael rusoen el gremio por su vieja cercanía con esa mansión de la avenida Salaverry, desde la que mucho tiempo atrás le proporcionaron material secreto –junto a un pariente político que era militar– sobre compras corruptas de armamentos a rivales.Eso le hizo vivir un buen cuarto de hora profesional del cual todavía se jamonea. De cuando en cuando todavía sigue bailando esekasachok, pero ya sin la intensidad de antes, por lo queel rusoahora es una pedante vieja gloria, un huachafo al que le gusta pontificar con historias de Woodward, Pulitzer y otras leyendas periodísticas para parecer más interesante de lo que es. Pero nuestro poco simpáticorusomás sabe de rock –eso se lo reconozco– que de periodismo. Que siga sirviendo a Darth Vader y a Moscú y no moleste.