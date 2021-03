Por Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular

El haber crecido durante una de las mayores crisis en nuestro país, una hiperinflación que destruyó nuestra economía, el terrorismo que obligaba a otro tipo de cuarentena, un Estado ineficiente e incapaz me hace ver la actual crisis como una película repetida.

Frente a estas características aparecen con mayor fuerza los viejos enemigos del desarrollo: la izquierda radical y el populismo que en la historia de la humanidad nos han demostrado que saben aprovechar épocas de dolor y terror de los seres humanos para llegar al poder.

Para quienes la política es una profesión y no una aventura coyuntural, tenemos un compromiso y responsabilidad con nuestro país y con las próximas generaciones, para no volver a tener años perdidos. Mi aporte al equipo que lidera Keiko Fujimori será en el plan de Rescate 2021, para rápidamente volver a la etapa prepandemia y de ahí hacer lo que está pendiente desde el año 2000. Para nosotros los primeros 100 días de nuestro gobierno serán claves.

Rescate 2021 se centra en dos grandes columnas: salud y control de la pandemia, y reactivación económica y generación de empleo. Lograremos un equilibrio entre el resguardo de la salud y la generación de ingresos para los hogares. Para Fuerza Popular es la vida y la economía.

En salud, vamos a cercar y controlar la pandemia. 70 mil pruebas moleculares diarias, identificaremos a los contagiados y su entorno. La ampliación inmediata de camas UCI, la instalación de plantas de oxígeno, 10 mil concentradores de oxígeno y la campaña de vacunación nacional con apoyo del sector privado.

En economía, implementaremos un mecanismo de empleo rápido, a través de pequeñas obras de infraestructura a nivel nacional y una política de promoción de la formalización. Apostamos por la construcción de la formalidad. Los emprendimientos deben tener una etapa de marcha blanca tributaria en sus dos primeros años.

Junto a la salud y la economía que son fundamentales, también es indispensable reconocer que ello debe ser acompañado por un país donde la seguridad y la educación no sean privilegio de unos pocos.

He tenido el honor de ser presidente del Congreso de mi país. Postulo al Parlamento Andino para enfrentar también a la izquierda y populismo en nuestra región. He estado en la Venezuela de Chávez y he visto cómo la inteligencia cubana está infiltrada en la oposición venezolana, y no es juego. En el Parlamento Andino trabajaremos para que nuestra región camine hacia la libertad y el Perú no se vea influenciado por esas ideas radicales y negativas.

Piden 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra