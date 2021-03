Por Patricia Arévalo, candidata a la vicepresidencia de Victoria Nacional

El proyecto de Victoria Nacional se basa en la construcción de un país democrático, estable y progresista. Para ello, consideramos clave el impulso de la economía familiar, una salud y educación de calidad, y la derrota de la corrupción y la inseguridad en el marco del respeto al medio ambiente y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Nuestra visión del Perú para 2026 es la de un país inclusivo, diverso y respetuoso, donde todos los peruanos tengan iguales oportunidades y nadie tenga corona.

El último año ha revelado muchas de nuestras carencias, pero también representa una oportunidad. No queremos que la mentalidad del “sálvese quien pueda” desplace a la empatía. Durante décadas hemos tenido gobernantes irresponsables y cínicos, dispuestos a sabotear el bienestar y la felicidad de nuestra gente para beneficiarse ellos y su entorno. Los peruanos, sin embargo, somos solidarios y generosos: los malos gobiernos no acabarán con ese espíritu. El Perú es un país de mujeres y hombres creativos, emprendedores y solidarios, con coraje y amor por su cultura y sus orígenes. Esta crisis la resolveremos poniendo a los ciudadanos por delante.

Mis proyectos tienen como ejes centrales la educación, la igualdad de género y la cultura. Fortalecer la educación desde la base, haciendo efectiva su obligatoriedad desde el nivel inicial, es prioritario, pero esto solo sucederá si el Estado es capaz de brindar una educación de calidad en todos los niveles, sin excepción. Nuestra educación pública debería ser motivo de orgullo: su abandono es una falla que debemos corregir. Necesitamos, además, una educación que cultive valores y nos enseñe que todos y todas merecemos el mismo respeto, más allá de nuestro género, origen social, étnico o económico, ideas o religión.

En articulación con el Ministerio de Trabajo, promoveré también una educación que permita a los jóvenes trabajar una vez terminada la secundaria. Algunos piensan desaparecer el Ministerio de Cultura; yo propongo potenciarlo con mayores atribuciones, entre ellas el turismo, una de nuestras principales fuentes de desarrollo.

Más allá de los proyectos y de las leyes, prometo una representación digna y honesta. No llegaré al gobierno o al Congreso asumiendo un cheque en blanco, como hemos visto en los últimos años, en que se ha gobernado y legislado a espaldas de los votantes y hasta contra ellos, a tal punto que hemos visto protestas masivas y jóvenes que perdieron la vida luchando por nuestra democracia. No podemos permitir que esto se repita. Me comprometo a trabajar por el Perú que queremos.

