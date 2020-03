No son ni serán fáciles para nadie estas jornadas de aislamiento social obligatorio que ha decretado el gobierno, junto con el estado de emergencia nacional por 15 días, con la finalidad de frenar la expansión del coronavirus (COVID-19) en el país. Norma que los peruanos debemos acatar con rigor y toda la seriedad que exigen estas aciagas circunstancias.

Decimos esto porque muchos ignoran lo complicado que es hacer entender a adolescentes y jóvenes –periodos de la vida en que la energía y la sensación de inmortalidad desborda la fisiología de cada uno– la gravedad de lo que está ocurriendo, ya que no se trata de una demografía tan vulnerable como, por ejemplo, sí lo es la de los adultos mayores, para quienes el virus puede, en cambio, tener consecuencias fatales.

Como se sabe, la mortandad de esta pandemia es baja, pero ello no quiere decir que la población, sea cual sea su edad, esté exenta de peligro. A fin de cuentas, lo que las medidas de cuarentena buscan es justamente que el virus no alcance a los sectores más vulnerables, entre quienes el daño que pudiera hacer será irreparable. De ahí que jóvenes, adolescentes y población en general tengan que pensar ahora solidariamente, actuar teniendo en cuenta el impacto que sus acciones tendrán en el prójimo, no solo el del entorno inmediato, el de la familia, los abuelos, las abuelas, el personal de servicio, si lo hubiere, sino en la sociedad peruana como conjunto, pues actuando irresponsablemente solo esteremos ayudando a que el mal se propague: esa empatía con nuestros semejantes es lo único que, en el fondo, puede hacer retroceder a la amenaza que se cierne sobre el Perú y el mundo en estos días.

Un buen ciudadano es aquel que sabe comportarse a la altura de las circunstancias, que asume sus responsabilidades con espíritu cívico y actúa en consecuencia. La solidaridad con los más débiles es lo que el momento demanda, no les fallemos a los compatriotas que se encuentran en peligro real, tomando a la ligera las medidas de emergencia.