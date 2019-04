Prisión sin justificación

El mensaje que deja la prisión preliminar contra PPK es que si te encuentras investigado, da igual si colaboras o no con la justicia; igual te buscarán anticipadamente en tu casa y te apresarán con argumentos que traen más dudas que certezas. Razones para investigarlo existen de sobra, pero no parece haberlas para esta detención. En todo caso, si las hay, no están expresadas con contundencia en el pedido de la Fiscalía ni en la decisión del juez.

El argumento más sólido para la detención es que PPK se encuentra obstaculizando la investigación a través de su contadora, pero este argumento se presenta en la resolución sin un desarrollo y justificación que evite pensar que es una arbitrariedad judicial. Los otros argumentos utilizados para la prisión, como que no tiene trabajo o que porque tiene plata se puede fugar, son insostenibles.

Esta detención, como la de Humala y Heredia, no huele bien. Parece un exceso y arbitrariedad que puede desacreditar el proceso contra ellos y contra los demás. Hasta la prisión contra Keiko Fujimori y entorno, a pesar de que en ese caso existen indicios bastante claros de obstrucción de justicia, deja un sinsabor cuando la legislación peruana no establecía el delito de lavado de activos para la no declaración de aportes partidarios. ¿Por qué se está usando una medida excepcional como si fuese la regla? ¿Acaso no hay medidas menos gravosas? ¿O las decisiones se están tomando bajo una racionalidad del espectáculo frente a la necesidad de resultados?

La justicia requiere formas incuestionables y proporcionalidad, pero pareciera que ese norte se ha perdido. Dicho esto, deslizar que detrás de esta cuestionable detención está el poder político es bastante irresponsable y conspiranoico. No hay ningún indicio que haga suponer eso.