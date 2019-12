EPISODIO 1

Gracias por invertir tu tiempo en leer esta columna; no sé cuál es la razón por la cual has decidido hacerlo, quizá necesites encontrar respuestas, tal vez desees obtener más información para ayudar a alguien a quien quieres mucho y, que sufre, de repente el nombre de la columna capturó tu atención; todas estas razones son igual de válidas, las aprecio y considero que pueden ser un bonito inicio de una gran revolución.

No estoy seguro en qué momento fue, pero sé que mis experiencias de vida y mi necesidad de entenderme y ayudarme a mí mismo y a otras personas, me llevaron a ser psicólogo y, posteriormente, suicidólogo. En toda esta travesía, aprendí que la salud mental es una de las áreas más importantes en nuestra vida, pero, es también, la más estigmatizada.

En esta columna, brindaré información de distintos temas asociados a la salud mental y a la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque es momento de hablar abiertamente de nuestro sufrimiento para pedir ayuda, para evitar juzgar a quienes tienen problemas psicológicos y para poner el hombro, como sociedad, ante aquellas personas que sufren en silencio y que, muchas veces, deciden acabar con él de manera voluntaria.

A través del pasto, verde y brillante al sol, podía ver una sección de vegetación que no lucía saludable; se alimentaba con los mismos nutrientes que las demás, recibía los mismos minerales y los cuidados solían ser, incluso, más detallistas con ella; no obstante, algo estaba mal, algo en su interior no permitía que la vida se hiciera camino, dando paso a un evidente proceso de marchitación que era visible para todas las personas. Sólo hacía falta que alguien se acercara y viera que, debajo de la tierra, había algo que necesitaba curarse, algo que no se podía ver, pero que estaba allí: las raíces habían sido arrancadas y el agua que recibían aquellas flores y plantas se confundía con sus lágrimas y, por ello, nadie lo podía notar.

Esta columna construirá algo mucho más grande que un kit de primeros auxilios psicológicos, mi intención, en realidad, es edificar una estructura de base sólida y ramificaciones cargadas de información, empatía y recursos de ayuda para ti y para las personas que quieres, porque todos y todas merecemos tener información basada en evidencias y no postverdades o pseudo ciencia, y porque merecemos, también, reflexionar y cambiar nuestra manera de pensar acerca de la salud mental y el suicidio y ofrecer esperanza a quienes lo necesitan.

Quiero que sepas que los temas de esta columna serán variados, pero muchas veces traerán un ingrediente de controversia sano y necesario, pues son las ideas preestablecidas de manera rígida las que muchas veces nos dificultan el seguir adelante y comprender otros puntos de vista. Ayúdame a que esta iniciativa cambie la percepción de los peruanos sobre la salud mental y el suicidio, hagámoslo juntos.

Si necesitas ayuda visita: www.sentido.pe