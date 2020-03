EPISODIO 17:

Hola; si sientes depresión durante este aislamiento, por favor, intenta hacer algunas de las siguientes actividades:

1. Activa tu organismo. Puedes conseguir esto por medio de ejercicio físico, incluso al hacer cosas simples como organizar tu espacio. Sé que esto suena como algo muy básico y que muchas personas simplemente dicen, pero, la verdad es que una de las herramientas más utilizadas el día de hoy en psicoterapia es la “activación conductual”; esta implica, básicamente, el ayudar a que las personas que sufren de depresión puedan hacer cosas, incluso sin ganas: esto es importante; fuérzate sólo un poquito e intenta hacerlo el mayor tiempo posible.

2. Auto cuídate. Tiende tu cama, toma un baño y elige ropa limpia cada día. Cuando sentimos depresión, nuestro primer instinto es el “dejarnos llevar” y olvidar actividades básicas de auto cuidado. Al igual que en el punto número 1, es importante que puedas esforzarte un poco para hacer eso, incluso si no sientes ganas. El poderte preservar y cuidarte en cosas básicas, es la mejor forma de evitar que la depresión sea más severa.

3. No luches en contra de la tristeza. Es normal, sano y apropiado sentir. No trates de “quitarte la depresión de encima” pues podría generarte mucha ansiedad, además de no necesariamente ayudarte. Es mejor que tengas un momento de conexión con tu propia tristeza para que puedas, luego, optar por actividades que te hagan sentir bien.

4. No te aísles. Trata de comunicarte con todas las personas que puedas, cuéntales cómo te sientes y permítete expresar lo que necesitas y deseas. Estamos viviendo una situación bajo la cual, lo más importante, es el poder tener una red de soporte que esté allí para nosotros.

5. Recuerda que estamos haciendo esto por los/las demás. Recuerda que es un esfuerzo colectivo para ayudar a quienes lo necesitan.

Si necesitas ayuda, puedes visitar: sentido.pe