Presidente en etapa de presentación

El presidente Martín Vizcarra se acerca a su primer mes de gestión respaldado por la mayoría (Ipsos, abril de 2018). El 57% lo aprueba, 13% lo desaprueba, y 30% no precisa una respuesta. Es inédito que un jefe de Gobierno se presente ante tantos ciudadanos que se abstienen de aprobar o desaprobar su gestión. En las regiones del centro del país, los que no precisan alcanzan el 45%, y en el segmento socioeconómico D a nivel nacional, el 33% no aprueba ni desaprueba al presidente.

La razón del masivo “no sabe, no opina” podría pasar por el desconocimiento sobre Martín Vizcarra que la mayoría de peruanos tenía hasta hace algunas semanas. Asimismo, el hecho de asumir desde la vicepresidencia, luego de la renuncia –ante inminente vacancia– del ex presidente Kuczynski.

Si bien Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua 2011-2014, ministro de Transportes entre 2016 y 2017 y embajador del Perú en Canadá, la mayoría de peruanos no conoce a los gobernadores ni a los ministros de Estado, mucho menos a los embajadores.

Adecuados gestos en sus primeras semanas en Palacio de Gobierno, que reflejan seriedad, humildad y vocación por imponer un estilo marcadamente distinto a su antecesor (la conformación de su gabinete es una prueba de ello), le jugaron a favor. Sin embargo, un contexto en el que no se acelera la economía y continúan los escándalos de corrupción llevará a que la ciudadanía demande resultados concretos y rápidos al nuevo gobierno.

Más que la próxima presentación del ministro Villanueva ante el Congreso, que sería un trámite, será el mensaje de 28 de julio –luego del Mundial de Rusia y mientras las campañas municipales y regionales vayan tomando fuerza– la oportunidad para mostrar propuestas, medidas y primeros resultados gubernamentales.

La gran mayoría ya conoce al presidente Vizcarra y muy pronto serán pocos los que se abstengan de aprobarlo o desaprobarlo.