Un presidente con calle

El presidente ha dado, esta semana, los últimos pasos que le permite la ley para conseguir la reforma judicial y política que planteó el 28. La respuesta fue gente aplaudiendo en balcones y esquinas. Vizcarra necesita respaldo para gobernar y la calle se lo da. Porque sus aliados los cuenta con una mano. No tiene partido. Los políticos no lo miran con simpatía. Los proyectos que más les molesta: reelección, bicameralidad y financiamiento; este último es el que les inquieta. No quieren rendir cuentas de todos sus aportes. La encuesta de Pulso Perú-Datum, publicada en Perú21, les debe haber caído como una cachetada: 49% de respaldo presidencial.

Daniel Salaverry, un día antes del sondeo, pechó al presidente. Golpe bajo, reclamó airado, desde Cieneguilla. 49% contra el 13% que sacó Salaverry lo hicieron retroceder con un “moonwalk” a lo Michael Jackson. 36 puntos de diferencia para recular y pelar los dientes nomás. Keiko encima sacó apenas 14% de aprobación. ¡Presidente, bienvenido, faltaba más!

Pero el mensaje de la mayoría de congresistas, el de verdad, es que al referéndum le espera una hamaca bien grande que van a colgar en el hall de los Pasos Perdidos. Con lo sucedido el viernes último, con la Comisión Permanente sin quórum para evaluar la denuncia a César Hinostroza y los consejeros del CNM, se confirma la treta. Craso error que cometen, porque el otoronguismo ya no da risa; más bien, ofende. Tienen que ponerse a trabajar mañana, tarde, noche y madrugada. Parece chiste, pero Vizcarra los ha apretado.

Los días que siguen son cruciales. Querrán embarrar a Vizcarra con lo que sea. Esos son los que quieren que nada cambie. Ya lo intentaron con las menciones que se hacen de él en los audios. Lo más grave que han descubierto es que toma ron Zacapa. La calle está con usted, presidente.