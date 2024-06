La ola de indignación y rechazo por las aborrecibles declaraciones de los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer, Teresa Hernández, normalizando la violencia sexual contra niñas y adolescentes de nuestra Amazonía, sigue in crescendo y eso supone que la conciencia ciudadana no está del todo cauterizada. No obstante, fue alarmante ver que conocidos los dichos del titular del Minedu y el respaldo posterior, palabras más, palabras menos, de la responsable del Mimp, fueron pocas las voces que se levantaron para condenar los hechos y si las hubo, fueron muy tímidas. Fue necesario que pasasen días para que recién se dieran reacciones en cadena, algo así como quien espera ver cómo viene la ola y si la noticia se diluía. Y fue así que ante el rechazo mayoritario de la opinión pública y de la sociedad civil organizada, políticos, exfuncionarios públicos y líderes de opinión, asomaron cabeza y exigen que ambos ministros sean renunciados por la presidenta Boluarte, si no quiere bajar al 2% su aprobación, toda vez que estos personajes, en mi opinión, han hecho gala de arrogancia e ignorancia y porque los errores políticos se pagan.

Es impresionante ver cómo se resisten Quero y Hernández a pedir disculpas, no en privado ni a regañadientes, sino públicas y sin atenuantes, por su permisividad ante la violencia sexual contra las escolares awajún por parte de sus maestros, dando la apariencia, queriéndolo o no, de ser prácticas culturales y no execrables delitos. En mi opinión, fue una tremenda lavada de manos la de Quero al ensayar unas disculpa ante las comunidades nativas “por la desatención de los gobiernos anteriores”. ¿Perdón, no es usted el actual ministro de Estado?

Señores Quero y Hernández, cuando se asume un cargo, se asume el activo y el pasivo y ustedes han recibido competencias y poder para resolver problemas y no ponerse de costado o deshojar margaritas acerca de cuándo viajarán en persona a la Amazonía para tomar acción en coordinación con las autoridades subnacionales y los operadores de justicia. Porque no es solamente el que sean separados de las aulas, sino que sus ministerios deben, de motu proprio, denunciar penalmente a los depravados y a sus cómplices que acallaron los crímenes. La cárcel es donde deben estar y ustedes a sus actividades particulares lejos de la administración pública. ¿No les duele saber que a las niñas y adolescentes les han desgraciado la vida? No solo las violaron, sino que varias han sido condenadas a morir en vida al ser contagiadas del VIH, no pudiendo recibir atención y tratamiento médico oportuno, dado que a duras penas habrá una posta médica por sus zonas, y esto es. ¡Fuera Quero y Hernández!

“Es impresionante ver cómo se resisten Quero y Hernández a pedir disculpas, no en privado ni a regañadientes, sino públicas y sin atenuantes, por su permisividad ante la violencia sexual contra las escolares awajún”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO