Escucho a diversos candidatos al Congreso y prometen cosas que no solo no tienen sentido, sino que además son solo superficiales. Parece que nadie quiere tocar el tema de las reformas. Lo grave es que el gobierno tampoco lo hace. Cualquier propuesta que se haga debe pasar por un colador, que contenga respuestas al menos a las siguientes preguntas:

En primer lugar, ¿va contra el crecimiento económico? No puede ir contra el crecimiento, pues solo este genera empleo.

En segundo lugar, ¿daña la solidez macroeconómica? Si lo hace, propuesta descartada por muy bonita que suene. Más abajo defino las características de la solidez o fortalezas.

En tercer lugar, ¿cuánto cuesta y quién paga? Cualquier medida que se sugiera tiene un costo que alguien paga. El análisis costo beneficio es fundamental. Comparar lo que se gana con lo que cuesta. Nada es gratis.

En cuarto lugar, ¿cuáles son los efectos de largo plazo? ¿A quién beneficia y a quién perjudica?

Si queremos tener autoridades políticas que valgan la pena, las respuestas deben ser concretas y sin palabreo. Candidato que no sea capaz de responder a estas preguntas, mejor descartarlo. No quiero ni pensar que van a entrar al Congreso para recién ahí comenzar a plantear propuestas. En ese caso, tampoco votar por ellos. Ojalá encontremos candidatos con respuestas. Dirán que soy un iluso al pensar así. No lo soy. No quiero un Congreso igual al anterior.

¿Qué significa la solidez macroeconómica? Al menos, tres cosas: en primer lugar, tenemos estabilidad monetaria, lo que significa que la inflación (aumento de precios) anual se encuentra dentro de la meta establecida por el Banco Central de Reserva. 2019 cerró con 1.9%, siendo la meta 2%, con un margen de error de 1%, es decir, entre 1% y 3%.

En segundo lugar, tenemos un bajo nivel de deuda pública. Medida como porcentaje del PBI se ubica debajo de 30%; haciendo la analogía con cualquiera de nosotros, significaría que al mes tendríamos que pagar por concepto de deudas menos del 30% de nuestros ingresos mensuales. Eso debe mantenerse porque permite que el gobierno y las empresas se endeuden a tasas de interés bajas.

En tercer lugar, tendencia hacia la disciplina fiscal. El gobierno tiene ingresos y gastos. 2019 cerró con un déficit (exceso de gastos sobre ingresos) pequeño y con tendencia a la reducción, aunque a un ritmo lento. Y eso es positivo.

Estas tres características equivalen a los cimientos de una casa. Si tenemos claro que la economía debe reflejarse en un aumento del bienestar de los ciudadanos, entonces tenemos que construir la casa. Los cimientos, por muy sólidos que sean, no son suficientes. Y es ahí donde hay que trabajar, en conectar la solidez macroeconómica con el bienestar microeconómico.

Los ciudadanos requieren observar mejoras en sectores sensibles, como educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, etc. Y esas mejoras suponen cambios institucionales, es decir, alteraciones en la forma como funcionan, pues si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes.