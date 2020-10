Preguntas a los candidatos a la presidencia

El proceso electoral ya ha comenzado. A continuación planteo un primer conjunto de preguntas mínimas que esperaría que puedan responder los candidatos con medidas concretas, pues los buenos deseos no bastan. Los candidatos NO pueden prometer lo que no harán. Deben tener claro que la economía tiene límites. Las respuestas a estas cuestiones orientarán nuestro voto en abril. Las preguntas están en cualquier orden y de hecho hay muchas más. Aquí las que considero que son básicas.

En primer lugar, mencione y explique tres medidas concretas para reducir la informalidad. En simultáneo, qué entidad las va a implementar, cómo lo hará y cuáles son las metas al finalizar el segundo y el último año de gobierno.

En segundo lugar, ¿cómo piensa reformar los sistemas de salud y educación? Otra vez, medidas concretas, pues todos sabemos que las reformas generan, en el corto plazo, ganadores y perdedores. ¿Quién se encargará de implementarlas? ¿Lo hará aunque no sean populares? Recuerde que no es un tema de poner más dinero, sino de cambiar las características del funcionamiento del sector.

En tercer lugar, ¿sabe con precisión la situación económica que hereda? No podrá ser una excusa que así la encontró, pues significaría que ni siquiera tenía un diagnóstico. Quien obtiene la presidencia asume los activos y los pasivos del pasado.

En cuarto lugar, ¿con qué equipo de técnicos y políticos cuenta? ¿Quiénes serían sus ministros? Por favor, con nombre y apellido. Ahora más que nunca los votantes necesitamos información.

En quinto lugar, ¿mantendrá la independencia del Banco Central?

En sexto lugar, ¿cómo manejará las finanzas públicas? ¿Tiene claro que el dinero no crece en los árboles y cualquier pedido de gasto significa más impuestos y/o más deuda?

En séptimo lugar, ¿qué medidas concretas tomará para reducir la corrupción? Ya sabemos lo negativa que es; lo que necesitamos saber, dado que piensa ser candidato a la presidencia, son las medidas que tomará. Todos nuestros últimos presidentes han sido acusados de corrupción. Ya fue suficiente. No se pueden desviar más recursos públicos.

En octavo lugar, ¿con qué medidas concretas piensa aumentar la inversión pública? ¿Cómo destrabará inversiones? ¿Cuáles megaproyectos serán prioridad?

En noveno lugar, ¿cómo asegurará que todos los hogares peruanos tengan agua y desagüe? ¿Cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y qué entidad lo implementará?

Perú combina un buen manejo macroeconómico que no se refleja en el bienestar de todos los peruanos. Los ciudadanos no viven de los grandes números, sino de cómo solucionar sus problemas del día a día, como, por ejemplo, un empleo adecuado, educación y salud de calidad, seguridad, asfaltado de pistas, vivienda y otros servicios básicos. ¿De qué sirve que el PBI aumente si no se va a reflejar en la vida de cualquier ciudadano? El desarrollo social no está separado del económico.

Las preguntas planteadas se orientan a conocer su postura frente a las reformas institucionales, que justamente sirven para conectar la buena macroeconomía con una cada vez mejor microeconomía.