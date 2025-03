¡Potencia mundial, en incendios!

Un incendio de proporciones en el centro de Lima, en los alrededores del jirón Cangallo, se mantenía activo al cierre de esta edición. Estamos hablando de casi dos días de fuego ininterrumpido que está destruyendo viviendas y las quintas de Barrios Altos. El área está plagada de almacenes clandestinos de productos importados altamente inflamables.

La zona es una bomba de tiempo por la cantidad de este tipo de depósitos construidos en medio de casonas antiguas de quincha y adobe; era evidente que ante una deflagración esto se iba a convertir en un polvorín y, por eso, este incendio fue de grandes proporciones. Los bomberos hicieron hasta lo imposible para atender la emergencia, con todas las limitaciones que tienen, desde hidrantes que no existen hasta la falta de equipos y tecnología moderna para atender incendios.

El Gobierno prefiere otorgarle al Congreso hasta créditos suplementarios en el Presupuesto, pero no tiene presupuesto para los Bomberos Voluntarios. Cuántas veces hemos demandado la atención del Gobierno y solo se acuerdan cuando se registra una desgracia.

Aquí hay responsables directos. No me vengan con el cuentazo de que es la informalidad, porque esto existe desde siempre; aquí el problema es la responsabilidad que tienen las autoridades para regular justamente la actividad informal, porque quién no conoce los problemas de tugurización y desorden de Mesa Redonda y mercados aledaños, espacios llenos de informalidad y contrabando.

Aquí es donde entra a tallar la labor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La pregunta que todos se hacen es dónde diablos está el alcalde que brilla por su ausencia en medio de esta desgracia. El incompetente López Aliaga sí tuvo tiempo para “figuretear” cuando llegó un streamer famoso, hasta se tomó fotos, paseó con él y tuvo tiempo para otorgarle condecoraciones, y hoy que se requiere que esté pilotando la atención a los damnificados del incendio, está no habido. Entonces, cómo le vamos a pedir que cumpla su función de fiscalizar y garantizar el orden y el comercio ambulatorio o que regule el desborde de almacenes construidos clandestinamente, que es el origen del problema; seguramente estará buscando algún pretexto para por fin salir para acusar una “conspiración caviar” por su irresponsabilidad y negligencia como alcalde de Lima, porque ya somos potencia mundial, pero en incendios, desorden y caos.