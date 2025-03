Porky, el pobre ingenuo

El alcalde de Lima sigue muy bien el guion de los demagogos. No solo pretende distorsionar sus propias promesas de campaña, que están registradas y siempre se las recuerdan, sino que ahora pretende negar lo evidente respecto de los peajes de la corrupción. Ha condenado a los peruanos a seguir pagando precios exorbitantes para enriquecer a empresas que corrompieron a los alcaldes de Lima, Castañeda y Villarán, y quién sabe si no estarían involucrados también los regidores de esos periodos, porque con sus votos en el concejo municipal se decide todo. Más aún en proyectos como Línea Amarilla y Rutas de Lima.

Para entrar a la Municipalidad de Lima y plantear su propuesta de la concesión de Línea Amarilla, la brasileña OAS necesitaba de buenos lobistas. Habría que investigar quiénes fueron los oficiosos promotores de esta concesión que le está costando miles de millones a los peruanos y, sobre todo, perjuicio a la propia municipalidad. Por cierto, el alcalde fue uno de los entusiastas promotores de OAS, dizque porque querían involucrar inversionistas para la municipalidad.

Lo real es que OAS firma el contrato de los peajes en 2009 con Castañeda, días después de que López Aliaga votara entusiasta en la sesión del concejo municipal, como regidor de Castañeda. Aquí viene la primera mentira. El contrato especifica que empezarían a operar y cobrar el peaje como fecha máxima en octubre de 2013, no en 10 años como pretende sorprender Porky y mucho menos después de construir el túnel. Porky sabe leer un contrato de esta naturaleza y sus cláusulas, recordemos que él se ufana de ser un gran inversionista ¿no?

Otro dato revelador y contundente es que la gerencia de Finanzas presentó un informe detallado de la proyección de los ingresos por los peajes de Emape, que iban en alza y se proyectaban ingresos millonarios, que, además, eran muy superiores a los propuestos por OAS y que estos pedían para entregarles a 30 años de concesión. Inclusive OAS se proyectaba que para el año 2018 tendrían ingresos por 180 millones, cuando en 2008, un año antes Emape había recaudado más ingresos. No me digan que López Aliaga nunca supo de esta información, entonces no cumplía su trabajo de regidor y además ¿un genio de las finanzas que ha hecho fortuna, no sabe de análisis financiero y ratios de rentabilidad?

Un dato más, López Aliaga era miembro de la Comisión de Economía de la Municipalidad, como regidor, y ¿no sabía del negociazo que eran los peajes y lo sorprendieron al pobrecito?