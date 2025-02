¿Por qué no intentas Acupuntura?

La acupuntura, técnica milenaria que proviene de la China, es muy usada en nuestro medio. Aproximadamente 200 años a. C. los curanderos chinos buscaron una explicación a las enfermedades. Concluyeron que se trataba de un desbalance de la energía en el cuerpo. Doscientos años antes Hipócrates postulaba que las enfermedades se debían a un desbalance de los humores: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre. Así que estaban en línea con las ideas de la época.

Los chinos estaban, en ese entonces, prohibidos de disectar cadáveres, ergo no tenían el conocimiento sobre qué eran los nervios ni de donde salían (de la médula espinal) y menos conocían el cerebro. Es así como los curanderos chinos, sin conocimiento de anatomía, decidieron tratar este desbalance de energías con agujas que insertarían en la piel. Para ellos la energía fluía en 12 meridianos que se distribuían en forma de arcos longitudinales desde los dedos del pie hasta la cabeza. ¿Por qué 12 y no 13? Pues se conocían 12 grandes ríos en la China de la época, y los ríos llevan Energía. Entonces, para liberar la energía vital (llamada chi) y restaurar el balance normal entre las energías que competían (yin y yang) aplicaban estas agujas bajo la piel siguiendo estos meridianos. No muy científico todo esto.

En nuestro medio es frecuente que el paciente, cansado de no encontrar soluciones en la medicina occidental, voltee a la medicina oriental o alternativa, en busca de ayuda. Es así como se ha venido usando la acupuntura por años para el tratamiento de la migraña. Si revisamos la literatura, vamos a encontrar varios artículos a favor de su eficacia y uso, como también otros que no la recomiendan. En la práctica es muy difícil hacer un estudio comparado con placebo (que son los que sirven para medir eficacia de una medicina), pues una aguja roma (placebo) que no cause la sensación de dolor al introducirla pone en evidencia que ese paciente está en el grupo “placebo”. Como no siente el hincón, entonces ahí vemos lo que llamamos el efecto nocebo: no me funciona porque ya sé qué No estoy en el grupo activo. Entonces cuando hacemos el análisis y comparamos uno y otro grupo, si bien se encuentra diferencia estadísticamente significativa (esto funciona), se debe realmente a un error de diseño del estudio.

Sin embargo, existe un grupo de personas que si tienen respuesta a sus dolores de cabeza. ¿Cómo podemos explicarlo? Tenemos una técnica llamada punción seca. Consiste en introducir una aguja en el músculo contraído para romper el espasmo (contractura). Es posible que la acupuntura esté reproduciendo ese fenómeno en los músculos del cuello, los cuales usualmente se contraen en el paciente con migraña. Entonces al resolver la contractura, disminuiría el efecto gatillante o disparador del dolor.

Finalmente, Yo No aconsejo la Acupuntura, pero nuevamente, si a usted le va bien, continúe.