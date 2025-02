¿Por qué importa el desempeño de la economía mundial?

Imaginemos que la economía mundial es un tren con locomotoras y vagones. La posición de cada economía depende del peso que sobre el PBI mundial tiene el PBI de cada una de ellas. Si eso es así, entonces China, Estados Unidos y la Eurozona producen más del 50%, por lo que son las locomotoras del tren llamado economía mundial.

Perú es parte de América Latina, que está compuesta por veinte economías: 18 de habla castellana, más Brasil (portugués) y Haití (francés). Del total de lo que produce la región, México y Brasil producen más del 75%. La economía peruana es pequeña y está abierta al mundo, y solo produce el 0.34% de lo que produce la economía mundial.

Esto significa que lo que ocurra con la economía mundial impacta sobre el Perú. Identifico los siguientes canales:

Primero, los precios de las materias primas, como aquellos de los metales, trigo, maíz, petróleo, fertilizantes, etcétera. Algunos de ellos corresponden a exportaciones y otros a importaciones. Sus precios varían en los mercados mundiales y Perú actúa casi como tomador de precios. Si revisamos la historia económica del Perú, hay una correlación entre los precios de aquellos bienes y el crecimiento económico. Por ejemplo, a mayor precio de los metales, mayor crecimiento económico.

Segundo, la tasa de interés de la Reserva Federal (FED), que es el banco central de los Estados Unidos. Un hecho estilizado de la economía peruana es que cada vez que la FED sube su tasa de interés por encima de la del BCR, los dólares salen de Perú hacia Estados Unidos y, como consecuencia, la oferta de dólares se contrae y se generan presiones sobre el precio del dólar.

Tercero, la evolución de la economía china. Para el Perú, China es su principal socio comercial, a lo que se suman el Puerto de Chancay y el alto porcentaje de inversión minera. Si vemos la evolución de la economía peruana en los primeros veinte años de este siglo, podemos observar que la economía peruana creció casi la mitad de lo que creció China. Por ejemplo, en el periodo comprendido entre 2003 y 2011, China creció 12% anual y Perú 6% anual. Entre 2012 y 2019, China creció 6% anual y Perú 3% anual.

Cuarto, las medidas proteccionistas de Estados Unidos que se están extendiendo, de manera gradual, a otros países. Un mundo más proteccionista reduce el crecimiento mundial y a través de ese canal afecta al desempeño de Perú. Esos son los cuatro principales canales. Debemos pensar que algunos se mueven a favor de Perú y otros en contra.

Demás está decir que el crecimiento no es suficiente para elevar el bienestar, pues para que ello ocurra deben suceder dos cosas: por un lado, el gobierno de turno debe usar bien la recaudación tributaria, en especial en los más vulnerables, en áreas como educación, salud, seguridad, infraestructura y vivienda. Por otro lado, el crecimiento genera empleo, pues este no se crea por decreto.

Entonces, si la economía mundial crece poco, la tendencia al crecimiento de la economía peruana será similar. Para los siguientes tres años, se proyecta un lento crecimiento de la economía global y para Perú, se estima, alrededor de 3% anual, insuficiente para bajar pobreza y disminuir la desigualdad. Es similar a un partido de fútbol en el que se requiere ganar cuatro a cero para ir al Mundial; se gana tres a cero. No está mal, pero no vamos al Mundial. Eso es el 3%. Nuestra meta debe ser más de 4% anual de manera sostenida y ahí la economía mundial no creo que ayude en los siguientes años.