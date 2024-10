¿Por Genaro o Zoraida?

-Les sintetizo en peruano esta elección presidencial estadounidense: se enfrentan un Genaro Delgado Parker (en avezada versión Brooklyn/Bronx) contra una Zoraida Ávalos (versión californiana). O sea, un empresario brillante, pero inescrupuloso y prepotente, contra una fiscal mediocre, que básicamente ha llegado a senadora y vicepresidenta porque es mujer y pertenece a dos minorías étnicas. También es escoger entre un populismo de derechas, proteccionista, nativista y algo estatista (Trump NO es librecambista, cosmopolita y liberal), contra las inaguantables ideologías caviar, “woke” y feminista. A ninguno de los dos les interesa el tremendo incremento del déficit fiscal ni achicar el Estado. Trump quiere subir aranceles para defender/fomentar sus industrias y recaudar dinero (es una mala idea porque los aranceles terminan siendo impuestos regresivos para las clases bajas. Además de inflacionarios, son distorsionantes para la asignación de recursos en la economía), y bajar impuestos (otra mala idea si al mismo tiempo no recortas gastos porque incrementas déficits y deudas que ya son inquietantes); mientras que Harris quiere subir mucho los impuestos para gastar más (una pésima idea si no recortas otros gastos porque entonces tus ya elevadas deudas y déficits se mantienen iguales/peores y encima ahogas al sector privado y pierdes competitividad nacional). Uno ya tiene experiencia en el cargo presidencial y la otra solo como fugaz senadora y luego vicepresidenta (cargo decorativo). Los dos tienen personalidades complicadas: Trump es muy patán, pero es un secreto a voces que el personal no aprecia mucho a Harris por su mal genio. Uno se acerca a los 80 años y la otra cumplió 60. ¿Por quién votaría usted? ¿Por Genaro o por Zoraida?

-Ya estrenaron “Hispanoamérica, canto de vida y esperanza” en Lima. Vayan a verla ya porque es muy interesante enterarse la verdad de nuestra historia virreinal desde una óptica absolutamente distinta. En Cinépolis y Cinemark.