A pocos días de que el presidente Vizcarra cumpla dos años en el cargo, los cuestionamientos hacia su gabinete y las frases populistas del mandatario se han incrementado de manera dramática.

Hace solo unos días, ante la pregunta de reporteros, el presidente manifestó que estaba a favor de evaluar la pena de muerte. Aquello suena muy bien en un país en el que muchas veces impera la impunidad. Pero a las propuestas hay que juzgarlas por sus resultados y no por sus intenciones. Y, lamentablemente, el comentario del presidente ha originado que se empiece a discutir una propuesta populista.

En primer lugar, el Perú ha firmado tratados internacionales que tienen rango constitucional, aquello quiere decir que desconocerlos sería vulnerar nuestra propia Constitución. Y, entre esos tratados, nuestro país está adherido al Pacto de San José, el cual imposibilita la pena de muerte. Por lo tanto, debatir aquella medida no solo es una pérdida de tiempo, sino que es demagógico y perjudicial para la imagen del Perú a nivel internacional.

En segundo lugar, así el párrafo anterior no sea un impedimento, ¿quiénes serían los jueces que decidan quién vive o muere? Probablemente, las vidas de los procesados sean subastadas por jueces corruptos como Hinostroza, quienes no tendrían reparos en condenar a muerte a inocentes y liberar a culpables. ¿El presidente habrá pensado en todo esto antes de responder? Pues, parece que no. Porque el presidente parece responder no lo correcto, sino lo que suena bien. Y así también lo hizo cuando, a pesar de lo estipulado por la Constitución, afirmó que no era jefe de Estado, sino jefe de gobierno.

El presidente debe ser más consciente sobre el impacto de sus comentarios, porque estos pueden ser la chispa que encienda la llama populista a un año de las elecciones.