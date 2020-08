El populismo se ha convertido en el requisito fundamental para ocupar un cargo público, y es aquello lo que llevará al país a la ruina.

Por un lado, el Ejecutivo ha implementado en sus discursos un tono bélico, que apela el miedo de la población para dividirla entre responsables e irresponsables. Aquello, principalmente, ha servido para justificar el estrepitoso fracaso del actual gobierno en la lucha contra la pandemia, y omitir que ha sido el propio gobierno el que durante meses negó la ayuda del sector privado y de la sociedad civil.

Por otro lado, el Legislativo ha emprendido una imparable ofensiva contra la responsabilidad fiscal que le permitió al Perú crecer de manera continua por casi treinta años. Sin embargo, aquello no parece importarles a los legisladores, e incluso no sería atrevido afirmar que aprueban proyectos sin conocer su contenido, debido a que el congresista Gilbert Alonzo afirmó “Soy congresista, pero no sé ni lo que voto”. Entonces, es preocupante que diversas leyes sean promulgadas por ignorancia o por malicia.

Pero lo cierto es que, por más que la gestión de las autoridades sea lamentable, los ciudadanos son los responsables directos de aquello. Ningún parlamentario populista se atrevería a proponer una ley nociva si supiese que esta no será aplaudida. Sin embargo, son esos aplausos los que incitan a los populistas a ser cada vez más drásticos con sus propuestas. Y aquello sucede porque la población no entiende de dónde obtiene dinero el Estado; incluso piensan que imprimir más billetes generará más riqueza. Pero no saben que el Estado no les ofrece nada sin antes haberles quitado algo. Porque, el día que se entienda eso, se mirará con terror los excesivos ofrecimientos de políticos, fundamentados en la popular frase “Lo pagará el Estado”.