Política de ‘VAR’

“Los ingenieros somos prácticos”, dijo Martín Vizcarra cuando le preguntaron por alguna semejanza con Alberto Fujimori en relación a una eventual disolución del Congreso. Respuesta que pudo ser una ironía únicamente o la confirmación de que apelaría a ese mecanismo (constitucional) si el Legislativo no aprueba la reforma política en los términos y condiciones del Ejecutivo.

El presidente debe invertir su recuperado capital de respaldo en medidas audaces que muevan la economía nacional, que por primera vez en una década no ha crecido nada. Cuando se agote el monstruo del Congreso, se evidenciará más que la inversión pública ha decrecido 11%, que, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social tiene cero de inversión en lo que va del año, que la inversión privada solo ha crecido 2.9%.

El Perú necesita que los poderes enfrentados tengan una especie de VAR (videoarbitraje) que rectifique las jugadas sucias, que lo que se ‘cobre’ sea justo y no una jugada pícara que intente sacarle la vuelta al Perú. El Ejecutivo necesita pensar menos en el aplauso inmediato de la tribuna y el Congreso debe poner a sus buenos jugadores y no demorar la jugada ni quejarse de faltas no cometidas. No se puede estar en este tira y afloja con la economía congelada. Aunque el ministro de Economía nos diga que son solo los factores externos los que afectan el bolsillo nacional, queda claro que estamos cada vez peor. Las empresas formales siguen despidiendo gente, se han retraído todas las contrataciones, compramos menos con la misma cantidad de dinero, pagamos más en servicios y estamos con mayores deudas.

Si todos esos factores no nos están diciendo que algo está mal y que es necesario devolverle la movilidad a la economía con medidas inmediatas, quiere decir que no se piensa en el bien superior. Que las confrontaciones y estrategias políticas de cada lado no les sigan fregando la vida a los ciudadanos. Eso también es práctico, señor presidente y señores congresistas.