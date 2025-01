Política: Entre el rechazo y la necesidad

¿Qué es la política para el peruano promedio? Esta pregunta, que parece sencilla, encierra una complejidad que revela más debilidades que fortalezas como sociedad. Para muchos, la palabra “política” evoca corrupción, manipulación y promesas incumplidas. Rara vez se asocia con el ideal noble de construir un futuro común. En el Perú, la percepción negativa no es nueva, pero su profundidad y persistencia son singulares. Aunque las dificultades políticas no son exclusivas de nuestro país, en el contexto peruano estas adquieren una intensidad particular que merece nuestra reflexión.

En el imaginario popular, la política se ha reducido al actuar de los políticos y, peor aún, a los escándalos que protagonizan. Para muchos ciudadanos, no hay distinción entre el ejercicio de la política y la politiquería. Este reduccionismo alimenta una apatía cívica que debilita nuestra capacidad de exigir más de quienes nos representan. En el Perú, hemos descuidado lo que verdaderamente importa: el acceso a derechos básicos, la lucha por la igualdad y las decisiones que moldean nuestro futuro. La política en nuestro país se ha convertido en un espejo distorsionado de las prioridades personales de los políticos actuales.

Si algo caracteriza a nuestra política es su marcado cortoplacismo. Las instituciones están atrapadas en una dinámica de supervivencia diaria, donde las decisiones se toman con la mirada puesta en las próximas elecciones, y no en las próximas generaciones. Esto se manifiesta en el Congreso, el Ejecutivo, y en los gobiernos regionales y locales, donde muchas veces prima el beneficio individual sobre el bien común. Proyectos de ley populistas, alianzas efímeras y bloqueos a reformas estructurales son el pan de cada día. Esta realidad nos ha dejado este año con leyes aprobadas que priorizan intereses sectoriales o individuales, incluso criminales.

El ejercicio político en el Perú no ha logrado convertirse en un esfuerzo colectivo que priorice la organización de nuestra convivencia. Aunque hay iniciativas locales interesantes, estas suelen ser aisladas y carecen de un impacto significativo a nivel nacional. En democracias similares, también se observan limitaciones en los sistemas políticos, pero en el caso peruano, las instituciones enfrentan una debilidad estructural que exacerba estas tendencias.

En el Perú, iniciativas como las colaboraciones público-privadas o ciertos liderazgos comunitarios en zonas afectadas por actividades ilegales podrían ser ejemplos de cómo reconstruir la confianza en el ejercicio político, siempre que estas iniciativas se fortalezcan con transparencia y apoyo institucional. Para lograrlo, necesitamos recuperar la participación ciudadana como eje central de la política. No basta con votar cada cinco años. La ciudadanía debe involucrarse en las discusiones, exigir transparencia y proponer soluciones. La política no es solo responsabilidad de los gobernantes; nos incluye a todos.

En un país como el Perú, lleno de potencial y contradicciones, repensar la política no es un lujo, sino una necesidad. Necesitamos recuperar su verdadero sentido: la construcción colectiva de un futuro común. Esto implica desafiar las narrativas que reducen la política a un juego de intereses y reivindicarla como el espacio donde se define nuestra convivencia. Si logramos dar este paso, no solo transformaremos nuestras instituciones, sino también nuestra forma de vivir como sociedad.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO