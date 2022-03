El Poder Judicial acaba de determinar que Nadine Heredia deje el arresto domiciliario y afronte sus procesos en libertad. ¿Y quién es el juez que preside la Sala que le otorgó tamaña generosidad? CÉSAR SAN MARTÍN. ¿Y qué apellido apareció en la libreta de Nadine, en esos párrafos en que Heredia describía cómo un tal “Ojitos” –siempre se ha sospechado del estrábico Eguiguren o del ojiverde Eloy Espinosa Saldaña– contactaba a un “San Martín” en el Poder Judicial para librar exitosamente a Ollanta de las acusaciones de ser el “Capitán Carlos”? El apellido “CÉSAR SAN MARTÍN”. ¿Y cuántos apellidados “SAN MARTÍN” son jueces que podían salvar a Humala? Que yo sepa, solo uno y se llama “CÉSAR”, pero, claro, allí no pasó nada. La mayor parte de la prensa se hizo la loca (Cuarto poder ni miró el tema), el justiciero IDL se quedó calladito, La República y Canal N le defendieron como gato panza arriba, el gremio judicial no tocó a uno de los suyos y el entonces caviarazo CNM silbó para el costado. No hubo marchas bicentenarias ni comunicados de “notables” ni Ronald Gamarra, Rosa María Palacios o José Ugaz indignados ni nada porque se trataba del máximo héroe judicial de la caviarada por condenar a Fujimori. Y ahora ese mismo sospechoso CÉSAR SAN MARTÍN de las libretas de Nadine afloja las condiciones de… ¡Nadine! ¡Ni siquiera se inhibió! Después no me digan que existe la justicia en el Perú, que el CNM anterior era imparcial, que el IDL no es partidizado, que Clara Elvira y su equipo merecían un Pulitzer, que las ONG de DD.HH. tratan a todos igual, etc.

La actual JNJ acaba de entrevistar a CSM para decidir sobre su ratificación como juez. Sería muy higiénico que ese personaje, que suma tantos hechos irregulares, sea apartado del Poder Judicial. Tampoco le será tan dramático: seguramente regresará al Estudio Ugaz, enseñará en la PUCP y colaborará con el IDL y LR. O le darán algún puesto caviar internacional (tipo ONU u CIDH).