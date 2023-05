Muchos politólogos, analistas e intelectuales tratan de explicar por qué es que se escogen “malas autoridades”. Algunos culpan a las leyes electorales, a los requisitos para postular, a los malvados candidatos que engañan a una población inocente e ingenua víctima de la asimetría de la información. Sin embargo, la sociedad peruana parece estar quebrada moralmente.

Hace unos días, un camión que transportaba cervezas sufrió un accidente en la carretera. La población, lejos de ayudar al conductor, saqueó el camión y se llevó las cajas de cerveza entre risas mientras las cámaras de periodistas los filmaban. De igual forma, hace unos meses, diversas personas saquearon comercios durante las protestas. Probablemente, todos ellos no se considerarían delincuentes ni ladrones, a pesar de haber robado frente a cámaras. Así como este caso, está el que paga una coima al policía que lo paró por pasarse la luz roja, o por no tener los papeles al día. Esa persona probablemente no se considera a sí misma como corrupta, sino que piensa que recurre a un caso aislado —ilegal— para salir de un apuro.

Pero esas personas que pagan coimas, que asaltan camiones accidentados, o que saquean tiendas aprovechando el caos de una “protesta” probablemente aplauden cuando apresan a un político, y dicen “todos esos son iguales”, como si los políticos fuesen una especie distinta, ajena a nuestra sociedad y no fruto de esta. Pero esos políticos corruptos son bien nuestros; son electores al igual que nosotros, candidatos y autoridades. El problema es que nuestra sociedad está corrompida, quebrada moralmente. Los delitos ajenos nos indignan, pero los propios nos dan risa. Eso es ausencia de valores, y ninguna reforma ni cambio de Constitución podrá corregir esta corrupción moral.