La plaza de Armas: "No hay justicia justa"

Por Fernando Armas.

Estoy tan triste por el Perú que me dan ganas de ahogar mis penas en vasos de whisky, algo que ya no estoy tomando porque ya no hay presupuesto como cuando gobernaba... Antes se les tenía miedo a los sentenciados, hoy se les tiene miedo a los jueces que sentencian. El mundo al revés... Me acuerdo de un asuntito que tenía en la PNP femenina, un trago por ella, la que me quitaba el sueño y la ropa. Espero que Ilian no lea esto, ella se fue a hacer ‘gin’, pero yo le voy al whisky... Quiero que mi caso se resuelva en Suiza porque ahí hay una justicia justa, porque en mi país nunca se resolverá y por eso voy a ver a mi selección frente a Holanda, que me suena a justicia peruana: o la anda corrompiendo o la anda malogrando. ¡Salud!