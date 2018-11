“Garciasilado”

Compatriotas peruanos y charrúas, ante tanta persecución me veo en la necesidad de pedir asilo al Vaticano por la cara de papa que tengo ja, ja. Hay un fiscal y un juez que están viendo mucho Netflix porque están creando una serie de ‘prisión break’ con todos los ex presidentes y yo no tengo culpa de nada, lo juro por el Cristo de Chorrillos. Señor presidente uruguayo Tabaré, concédame el asilo, yo estaba tuiteando tranquilo desde el restaurante Pico y Tapa de España cuando recibí la invitación del fiscal Pérez para retornar al Perú porque quien no la debe no la teme, y resulta que alguien me sopló, hubo un runrún de que me iban a meter preso, así que con mucho coraje vine a su residencia a pedir asilo y si se puede un bife o un asado de tira porque podré aguantar la persecución, pero no el hambre. Ahora les digo a aquellos que quieren verme preso: a ver, sáquenme de acá si pueden, imbéciles. Ja, ja.