Queridos compatriotas, en este duro trajinar de la vida, he aprendido que el lento caminar te hace más reflexivo, por eso las disculpas por tantas garantías vencidas y apócrifas que nunca debí respaldar, ya no volveré a referirme a candidatos que terminan como Pantaleón y las visitadoras, mucha mentira, chapes y traición.

Mis deudas las pienso pagar más adelante porque ahora estoy chiguán (con ‘g’, si no nos denuncian). Si alguna editorial quiere publicar mis libros, le doy los títulos: ‘Historia de una china mala’; ‘La fuga del juez’; ‘El indulto me dejó sin amigos’; ‘Los audios que abren los ojos’ y ‘Los merengues nunca se rinden’. Ahora me despido porque le prometí a Chabelita llevarla a conocer el Colca, para que vea lo buen arequipeño que soy.