Bajo el planeta de los simios

El congresista Alberto de Belaunde presentó hace un año un proyecto de ley MUY importante, uno más que los inútiles agresivos de los fujimoristas no tuvieron en cuenta, ocupados en sus rabiosas vendettas o en sus proyectos populistas y mercantilistas. Ese proyecto impide que un condenado por golpista o terrorista pueda postular a la presidencia. Se van a acordar de este proyecto cuando Antauro u otro de esos pasen a la segunda vuelta...

-No conozco a Martín Camino y no me suscita la menor simpatía, pero me parece absolutamente excesivo imponerle 11 años de prisión por esa agresión a su novia, una salvajada indudable, pero que no califica como intento de homicidio (o “feminicidio”, como le llaman los caviares, como si las mujeres fueran de una especie distinta a los varones). La cultura del linchamiento para las galerías impera aquí, tipo la asamblea de El planeta de los simios. Y los medios colaboran a que esta sociedad involucione aún más, atizando odios políticos y aplaudiendo estos excesos judiciales populistas.

-El presidente del PJ Lecaros es bla-bla-bla. San Martín sigue impune allí con su llamada al juez Ríos, su nombre en la agenda de Nadine, su voto a favor del BCP siendo aún apoderado, su presión –grabada– a la jueza Rojassi y varias más de esas de las que nunca hablan Mohme, Gorriti, Canal N, Cuarto poder, el IDL, Allan Wagner, AAR o su ex socio de estudio Ugaz. ¡Hasta le han dado un puesto interno sobre “integridad” en el PJ! Son de risa de tan parcializados.

- Le sugiero al caricaturista “Carlín”, proclamado marxista, que dibuje a Mohme comprando al Canal 4 con “facilidades” o en su departamento “progresista” en la Trump Tower de Sunny Isles (Miami). Y alguna sobre Maduro...

- Bergoglio paseando en un país musulmán, mientras la católica Venezuela gime…